جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات حكومية أولية، أن إزالة الغابات فى منطقة غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل انخفضت 10 % تقريبا فى مايو الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، إذ عززت إدارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جهود الحماية.





وبحسب البيانات الرسمية من المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء، أزيلت الغابات فى مساحة بلغت 812 كيلومترًا مربعًا فى منطقة الأمازون البرازيلية الشهر الماضى، أى أقل من 900 كيلومتر مربع سُجلت فى العام الماضى، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". وتولى لولا منصبه فى الأول من يناير الثانى وتعهد بتكثيف الجهود لإنهاء إزالة الغابات فى الأمازون بعد سنوات شهدت فيها تجريفًا متزايدًا فى عهد سلفه جايير بولسونارو. وفى هذا العام وحتى نهاية شهر مايو، انخفضت إزالة الغابات فى منطقة الأمازون 31 % مقارنة بالأشهر الخمسة نفسها من عام 2022، وفقا لبيانات المعهد الوطنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل.. تراجع معدل الإزالة بغابات الأمازون 10٪ فى مايو الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.