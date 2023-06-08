القاهرة الإخبارية-مركبات وأجسام غريبة.. أدلة على وجود كائنات فضائية بواشنطن

جدة - نرمين السيد - وزعم ديفيد جروش، المسؤول الاستخباراتى السابق، الذى قاد تحليل أن الولايات المتحدة لديها مركبات من أصل غير بشرى "سليمة وشبه سليمة" على حد زعمه.

وصرح "جروش" بأنه تم حجب المعلومات المتعلقة بهذه المركبات بشكل غير قانونى عن الكونجرس، مشيرًا إلى أنه عندما سلّم معلومات سرية عن المركبات إلى البرلمان، تعرض للانتقام من المسؤولين الحكوميين، مما دفعه لترك العمل الحكومى فى أبريل بعد 14 عامًا من العمل فى المخابرات الأمريكية.

وأيضًا، أكد جوناثان جراى، مسؤول المخابرات الأمريكية الحالى فى المركز الوطنى للاستخبارات الجوية والفضائية (ناسيك)، وجود "مواد غريبة"، مضيفًا: "لسنا وحدنا".

موجة مشاهدات

تأتى عمليات الكشف بعد موجة من المشاهدات والتقارير الموثوقة التى أعادت إحياء الاهتمام بالسفن الفضائية -وربما الزيارات- فى السنوات الأخيرة، بحسب ما أشارت إليه الصحيفة البريطانية.

فى عام 2021، أصدر البنتاجون تقريرًا عن تحليل الحالات الشاذة غير المبررة، والذى وجد أكثر من 140 حالة مما لا يمكن تفسيرها.

جاء التقرير فى أعقاب تسريب لقطات عسكرية أظهرت أحداثًا لا يمكن تفسيرها على ما يبدو فى السماء، بينما شهد طيارو البحرية بأنهم واجهوا مرارًا "مركبات غريبة" قبالة السواحل الأمريكية.

فى مقابلة مع صحفيى موقع "ديبريف"، ليزلى كين ورالف بلومنتال، اللذين كشفا سابقًا عن وجود برنامج سرى للبنتاجون حقق فى الأجسام الطائرة المجهولة، أكد "جروش" أنهم ظلوا لعقود يضعون يدهم على أجزاء من مركبات فضائية غير بشرية، وفى بعض الحالات مركبات كاملة وسليمة وأخرى سليمة جزئيًا.

أجسام من خارج الأرض

أخبر "جروش" أن التحليل كشف أن الأجسام "من أصل خارج كوكب الأرض"، بمعنى أنها تم إنشاؤها بواسطة ذكاء غير بشرى، إما من خارج الأرض أو من أصل غير معروف، مضيفًا أن هذا التقييم يعتمد على نوع المركبات والمواد، تعرف هذه الاختبارات على أن الأجسام تمتلك ترتيبًا فريدًا للذرات وبصمات الأصابع والإشعاع.

أكد "جراي" مزاعم "جروش"، أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التى لديها مثل هذه الأشياء.

ضابط ذو سمعة طيبة

وقالت الصحيفة البريطانية إن صحفيى "ديبريف" تحدثوا إلى عدد من زملاء جروش السابقين عن شخصيته، إذ قال كارل إى نيل، وهو كولونيل متقاعد بالجيش، إنه يتمتع بسمعة طيبة، ووصفت مراجعة أداء 2022 أنه "الضابط صاحب أقوى بوصلة أخلاقية".

قال نيك بوب، الذى حقق فى الشذوذ فى وزارة الدفاع البريطانية فى أوائل التسعينيات، إن سرد جروش وجراى لهذه الأشياء الغريبة كان "مهمًا للغاية"، لأنهم أشخاص مطلعون حقيقيون، مضيفًا أنه عندما قدم هؤلاء الأشخاص هذه الشكاوى الرسمية، فهموا أنهم إذا أدلوا ببيانات كاذبة متعمدة، فسيواجهون غرامات باهظة أو أحكامًا بالسجن.

أفاد موقع "ديبريف" أن معرفة جروش بالمواد غير البشرية استندت إلى مقابلات مكثفة مع كبار مسؤولى المخابرات، وأنه أبلغ الكونجرس بوجود "برنامج اقتناء الأجسام الطائرة المجهولة، وبأن هذا البرنامج يجرى على مستويات مختلفة من النشاط، وأنه يعرف الأفراد المحددين، الحاليين والسابقين، الذين يعملون فى هذا البرنامج.

وفقًا لصحيفة الجارديان، فى يونيو 2021، ذكر تقرير صادر عن مكتب الولايات المتحدة لمدير المخابرات الوطنية أنه بين عامى 2004 و2021، واجه الطيارون العسكريون 144 حدثًا غير عادى، تم اكتشاف 80 منها باستخدام أجهزة استشعار متعددة.