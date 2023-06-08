«دوت الخليج» فى جولة داخل معرض زهور الربيع بالدقى (صور) 

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا "دوت الخليج" توافد الجمهور على فعاليات معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى بالدقى، والذى انطلقت أيامه منذ 13 مايو الماضى ويستمر لمدة شهر.

المعرض يقام هذا العام تحت شعار "100 مليون شجرة"، وتتوفر به شتلات لزراعة الأشجار الخشبية وأشجار الزينة والفاكهة وغيرها.

ويتميز المعرض بأسعارة البسيطة، إلى جانب عرض بعض مستلزمات الإنتاج الزراعى وأنظمة الرى الحديث الخاصة باللاند سكيب ومنافذ بيع السلع الغذائية الأخرى.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن سعر التذكرة لن تزيد عن سعرها العام الماضى، وهى 10 جنيهات للفرد، أما أسعار النباتات المعروضة فتبدأ من 5 جنيهات، وفقا لنوعية النباتات.

ويفتح معرض الزهور أبوابه للجمهور من الساعة 9 صباحا لـ9 مساء، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط للفرد.