توثيق حالة ولادة عذرية لتمساح فى كوستاريكا

جدة - نرمين السيد - ووضعت أنثى التمساح الأمريكى 14 بيضة فى عام 2018 داخل حظيرتها، وهى ليست ظاهرة غريبة بين الزواحف التى تعيش فى الأسر، ولكن الأمر الذى أثار دهشة العلماء جاء بعد حضانة البيض لثلاثة أشهر، والعثور على بيضة تحتوى على تمساح وُلد ميتًا ومكتمل التكوين، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

ووفقًا للدراسة التى نُشرت أمس الأربعاء فى دورية "بيولوجى ليترز"، فحص العلماء التركيب الجينى لجنين التمساح، ووجدوا أن تسلسل الحمض النووى يظهر أنه نتج عن تكاثر عذرى اختيارى، أى التكاثر دون مساهمة جينية من الذكور.

وظاهرة التكاثر العذرى الاختيارى، التى يشير إليها بعض العلماء باسم "الولادة العذرية"، موثقة فى أنواع أخرى من الأسماك والطيور والسحالى والثعابين، وقال العلماء إن هذه الحالة هى أول مثال معروف بين التماسيح.

وفى هذه الظاهرة، يمكن أن تتطور خلية بويضة الأنثى إلى جنين دون تخصيبها بواسطة خلية منوية من ذكر.

وعند صنع خلية البويضة، تنقسم الخلية الأرومية إلى أربع خلايا: واحدة تصبح خلية البويضة وتحتفظ بالتراكيب الخلوية الرئيسية والسيتوبلازم الذى يشبه الهلام، بينما تحتوى الخلايا الأخرى على مواد جينية إضافية، بعد ذلك، تعمل إحدى هذه الخلايا بشكل أساسى كخلية منوية وتندمج مع البويضة لتصبح "مخصبة".

وتقول الدراسة إن هناك فرضية تشير إلى أن ظاهرة التكاثر العذرى الاختيارى قد تكون أكثر شيوعًا بين الأنواع الموشكة على الانقراض.

وقال العلماء إن حالة "الولادة العذرية" فى كوستاريكا يمكن أن تكشف عن معلومات جديدة عن أسلاف التماسيح من الحيوانات التى عاشت على الأرض فى العصر الترياسى، قبل نحو 250 مليون سنة.