وان بلس تطرح نسخة جديدة من «OnePlus 11» خلال أيام

جدة - نرمين السيد - ولجأت شركة وان بلس إلى إصدار نسخة خاصة من "OnePlus 11" بسبب الإقبال الشديد على الهاتف بالإضافة إلى أداءه المتميز.

وأشارت الشركة إلى أن هاتف "OnePlus 11" يأتى بنفس مواصفات الهاتف الأساسى ولكن مع إضافة بعض التغييرات البسيطة منها التصميم والألوان.

وجاءت مواصفات "OnePlus 11" بشاشة بحواف منحنية من نوع "Samsung E4 AMOLED" وبقياس يبلغ 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وبها مستشعر أساسى بدقة 50 ميجابيكسل وبه نظام التثبيت البصرى OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات.