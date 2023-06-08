«إكسترا نيوز»: نيويورك أسوأ مدينة من حيث تلوث الهواء فى العالم.. ما السبب؟

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "تصدرت مدينة نيويورك قائمة الأسوأ فى تلوث الهواء، عقب أن هب دخان ضار من أكثر من مائة حريق غابات مشتعل بمقاطعة كيبيك الكندية". وأضاف: "صنف مؤشر قياس جودة الهواء فى المدينة بأنه غير صحى للغاية، وأخفت الحرائق بنايات نيويورك الشاهقة وبحيراتها مما خلف الدخان البرتقالى الخانق".

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