مدير هندى يحبس موظفيه ويمنعهم من الخروج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأمر مدير شركة فى جوروجرام بالهند بغلق أبوابها ومنع موظفيها من الخروج دون الحصول على إذنه.

وظهر بالفيديو عامل الأمن وهو ممسكا بسلاسل وأقفال كبيرة لغلق المبنى ومنع الموظفين من الخروج.

وأشار المدير إلى أنه أمر عامل الأمن بإغلاق المخرج لضمان عدم تمكن أى شخص من الخروج دون إذنه، وذلك وفقا لما جاء فى "odditycentral".

وأثار الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا، ورد متحدث باسم الشركة: "نريد أن نوضح أن الحادث الذى وقع مؤخرًا فى أحد مكاتبنا كان بسبب إجراء مؤسف من قبل أحد الموظفين.. وتم تصحيحه على الفور فى غضون دقائق، واعترف الموظف بخطئه واعتذر عن الإزعاج الذى تسبب فيه".