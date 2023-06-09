تأخذ بيدك إلى الجنة.. اعرف سنن يوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - سنن يوم الجمعة

وتتضمن هذه السنن والآداب، كما ذكرتها دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك:

يستحب أن يقرأ الإمام فى فجر الجمعة بسورتى السجدة والإنسان كاملتين كما كان النبى يقرؤهما.

ومن سنن يوم الجمعة؛ التبكير إلى الصلاة؛ حيث ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر، ومثل المُهِّجر "أى المبكر" كمثل الذى يهدى بدنه، ثم كالذى يهدى بقرة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة".

وفى هذا الصدد، قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها". رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال حديث حسن.

وقال عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخارى: "من اغتَسَل يومَ الجُمعةِ غُسلَ الجنابةِ ثمَّ راح فكأنَّما قرَّب بدنةً، ومن راح فى السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأنَّما قرَّب بقرةً، ومن راح فى السَّاعةِ الثَّالثةِ فكأنَّما قرَّب كبشًا أقرنَ، ومن راح فى السَّاعةِ الرَّابعةِ فكأنَّما قرَّب دجاجةً ومن راح فى السَّاعةِ الخامسةِ فكأنَّما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكةُ يستمعون الذِّكرَ".

سنن يوم الجمعة

ومن سنن يوم الجمعة، الاغتسال؛ لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

التطيب، والتسوك، ولبس أحسن الثياب.

يستحب قراءة سورة الكهف: لحديث الرسول "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين" ولا يشترط القراءة فى المسجد، ولو كان بالبيت أفضل.

وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت".

ومن سنن يوم الجمعة أيضا، الحذر من تخطى الرقاب وإيذاء المصلين.

سنن يوم الجمعة

إذا انتهت الصلاة فلا يفوتك أن تصلى فى المسجد إما 4 ركعات أو اثنتين.

ومن أفضل سنن يوم الجمعة؛ تحرى ساعة الإجابة فى يوم الجمعة، وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة وتحديد كما قال العلماء ورجحوا من بعد صلاة العصر إلى المغرب.