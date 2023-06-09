معهد الفلك: غرة شهر ذو الحجة 19 يونيو وعيد الأضحى 28 يونيو

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ذو الحجة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الحالى وعدته 30 يوما، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 يونيو.





وقال القاضى - فى بيان أصدره اليوم الجمعة - إن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة الموافق 18 يونيو. وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة). أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

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