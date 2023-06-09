الصين أكبر الدول المستثمرة فى الذكاء الاصطناعى

وأضاف الخبير فى سياسات التكنولوجيا، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه فى ظل المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، فهناك توجهات متحررة أكثر من ناحية السوق، وديمقراطية، ومهم جدًا وضع آلية وخطوات للمنافسة، معقبًا: "اليوم إذا تطلعنا إلى الأرقام، سنجد الصين رقم واحد، ثم الولايات المتحدة، وتليها دول شرق آسيا مثل كوريا واليابان".
وأوضح أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعى لها دور مهم جدًا فى خلق تنافسية بين الدول لمجابهة الصين وعدد آخر من الدول تشمل روسيا، ودول لها قواعد وأخلاقيات مختلفة فى التعامل مع الذكاء الاصطناعى.
ولفت إلى أن الصين تمثل تحديًا عالميًا، حيث إن أكبر عدد من الأنظمة التى تراقب المواطنين، والأنظمة التى تستخدمها وتسيطر عليها الحكومات الموجودة فى الصين، إضافة إلى أن النمو المستمر لقطاع الذكاء الاصطناعى نمو خطير جدًا، إذا لم يتم وضع قواعد وبروتوكولات أمنية محددة فى استخدامه.
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