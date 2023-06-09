موعد صلاة عيد الأضحى 2023

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى بيان بمواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023:- وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ذو الحجة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الحالى وعدته 30 يوما، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 يونيو.

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