الإفتاء: يستحب للمرأة الحائض والنفساء أن تغتسل للإحرام وهى على هذه الحال

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أن مواعيد العودة من العمرة والحج ولوائح تحديد أعداد الحجيج إنما جُعِلَت للمصلحة العامة والحفاظ على سلامة الحجاج والمعتمرين وتيسير أدائهم لمناسكهم ومخالفتُها تُسبب المضارَّ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ».

ووجهت نصيحة للحاج، قائلة: " أخي الحاج لا تتأثر ببعض السلوكيات غير المنضبطة، واحتفظ دائمًا بالهدوء والسكينة، وتجنب تمامًا المزاحمة أثناء أداء المناسك".