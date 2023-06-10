باحثون يكشفون سر طول عمر المعمرين اليابانيين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنَّ الباحثون درسوا الحالة الصحية لـ 179 معمرا يابانيا عاشوا أكثر من 100 عام واكتشفوا أن لدى جميعهم خليطا محددا من البكتيريا والفيروسات فى الجهاز الهضمى.

وهذا الخليط ينتج جزيئات جديدة فريدة تجعلهم مقاومين لمسببات الأمراض، ووفقا للباحثين، قد يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت هؤلاء المعمرين يعيشون فترة أطول من غيرهم، بما أن أمعاءهم محمية بصورة أفضل من العدوى.