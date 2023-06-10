ماذا تعرف عن مبادرة بناة مصر الرقمية؟

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "بُناة مصر الرقمية" فى عام 2020 ، وتم الإعلان عنها خلال افتتاح رئيس الجمهورية عددًا من المنشآت التعليمية، فى سبتمبر 2020.





المبادرة هى منحة مجانية تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصرى، ذلك عن طريق تدريب 1000 متدرب سنويًا من خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسب فى عدة مجالات منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وعلم الروبوتات والفنون الرقمية. وتنفَذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المتخصصة فى المجالات التقنية الحديثة وشركات عالمية عاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية، حيث تمنح تلك الجامعات العالمية درجة الماجستير.

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