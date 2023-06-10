بيع تمثال «الراحة» لآدم حنين بـ 64 ألف جنيه استرلينى

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ مقدم برنامج "العاشرة" على قناة إكسترا نيوز، أنه منذ أيام قليلة نظمت دار المزادات العالمية فى بلندن مزاد بعنوان "فنون الشرق الأوسط" باعت فيه تمثال "الراحة" للفنان المصرى العالمى الراحل آدم حنين بـ 64 ألف جنيه استرلينى.





وأضاف محمد سعيد محفوظ أن التمثال يعبر عن شخص مستلقى على الأرض فى راحة واسترخاء، لافتا إلى أن آدم حنين هو واحد من أبرز النحاتين المصريين من مواليد محافظة أسيوط، لكنه نشأ فى حى باب الشعرية، وأسرته كانت تعمل فى صياغة الحلى.

تابع محمد سعيد محفوظ، ودخل مدرسة الفنون الجميلة عام 1949 وبعد تخرجه مكث فى الأقصر فترة يستلهم منها فى إبداعاته وبعدها سافر لميونخ فى ألما لاستكمال دراسته، ثم سافر إلى فرنسا وعمل فى ترميم أبو الهول فى التسعينيات قبل العودة لمصر نهائيا ويؤسس سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، ورحل الفنان عن عالمنا منذ 3 سنوات عن عمر ناهز الـ 91 عاما، ولكن لازالت أعماله باقية فى مصر والعالم.

وقال أحمد عسقلانى أحد تلاميذ الفنان الراحل، الفنان آدم علامة كبيرة فى عام النحت المصرى، وجميع أعماله ذات قيمة ومستوحاة من الحياة المصرية، وتعبر عنا كمصريين، موضحا أن للفنان أسلوبا خاصا.