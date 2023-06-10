وأضاف محمد سعيد محفوظ أن التمثال يعبر عن شخص مستلقى على الأرض فى راحة واسترخاء، لافتا إلى أن آدم حنين هو واحد من أبرز النحاتين المصريين من مواليد محافظة أسيوط، لكنه نشأ فى حى باب الشعرية، وأسرته كانت تعمل فى صياغة الحلى.
تابع محمد سعيد محفوظ، ودخل مدرسة الفنون الجميلة عام 1949 وبعد تخرجه مكث فى الأقصر فترة يستلهم منها فى إبداعاته وبعدها سافر لميونخ فى ألما لاستكمال دراسته، ثم سافر إلى فرنسا وعمل فى ترميم أبو الهول فى التسعينيات قبل العودة لمصر نهائيا ويؤسس سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، ورحل الفنان عن عالمنا منذ 3 سنوات عن عمر ناهز الـ 91 عاما، ولكن لازالت أعماله باقية فى مصر والعالم.
وقال أحمد عسقلانى أحد تلاميذ الفنان الراحل، الفنان آدم علامة كبيرة فى عام النحت المصرى، وجميع أعماله ذات قيمة ومستوحاة من الحياة المصرية، وتعبر عنا كمصريين، موضحا أن للفنان أسلوبا خاصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيع تمثال «الراحة» لآدم حنين بـ 64 ألف جنيه استرلينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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