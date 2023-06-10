«غزاويات» يبدعن فى تحويل مخلفات الأقمشة إلى منتجات فاخرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تلاقت رغبة فتيات من قطاع غزة فى التغلب على الأزمات المعيشية التى تشهدها مناطق عيشهن مع حاجةً مُلِحَّةً للتخلص من المخلفات، والتى تمثل خطرًا كبيرًا على البيئة، وذلك من خلال مشروعٍ يستهدف الاستفادة من المخلفات.





وسلط تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على نشاطهن، والذى يعتمد بشكل رئيسى على تحويل القطع القماشية والجلود إلى منتجات يمكن الاستفادة منها آدميًا، بالإضافة إلى إنهاء معاناة البيئة مع هذه المخلفات. وأكدت إحدى القائمات على المشروع، أن الفكرة الأساسية تقوم على استخدام مخلفات المصانع القماشية والجلدية، بعد تنظيفها وتجهيزها للدخول فى عملية صناعية أكثر عمقًا. وأضافت أن عملية التجهيز تتضمن فرز القطع القماشية والجلود، ثم تنظيفها، ثم بدء عملية التصنيع لمنتجات فاخرة باستخدام هذه المخلفات.

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