الإفتاء: لا مانع شرعًا من المبادرة بشراء صكوك هدى التمتع من المدينة المنورة

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه لا مانع شرعًا من المبادرة بشراء صكوك هدى التمتع مِن المدينة المنورة، لأن غاية الصك هى توكيل الغير فى الذبح، والذبح للمتمتع يكون عقب التحلل مِن العمرة، مضيفة أنه أيضًا لا مانع شرعًا مِن تقدم التوكيل بالذبح على الإحرام بعمرة التمتع.





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