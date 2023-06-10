تسريب.. تطبيق جديد من «ميتا» ينافس تويتر (صورة)

جدة - نرمين السيد - سرّب أحد الأشخاص لقطة شاشة من تطبيق ميتا المنافس لتطبيق تويتر وعلى ما يبدو، فإن الاسم الداخلى للتطبيق التواصل الاجتماعى هو "Project 92"، وتشير تقارير إلى أن الاسم الرسمى ربما يكون "Thread".





وطبقًا للقطة الشاشة المسربة، فيمكن رؤية الواجهة تبدو مشابهة تمامًا لواجهة إنستجرام، ولكن بدون صور، ووفقًا لـ"كريس كوكس" كبير مسؤولى المنتجات فى ميتا، سيستخدم التطبيق القادم، بروتوكول الشبكات الاجتماعية الذى سيسمح للمستخدمين بترحيل حساباتهم على إنستجرام ومتابعيهم إلى النظام الأساسى الجديد، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى. ومن المفترض أن يكون هذا التطبيق منافس لتويتر، وسيعمل تلقائيًا على ملء الملفات الشخصية بمعلومات حساب إنستجرام للمستخدم، وقيل إن ميتا تلقت طلبات متعددة من الشخصيات العامة والمبدعين للحصول على بديل ثابت لتويتر يتم تشغيله بشكل شفاف وآمن لتوزيع المعلومات.

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