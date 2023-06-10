هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟.. دار الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه لا يقوم غير الأُضْحِيَّة من الصدقات مقامها، وذلك لأنها شعيرة تعلَّقت بإراقة الدم، والأصل أنَّ الأمر الشرعىَّ إذا تعلَّق بفعل معيَّن لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، بخلاف الزكاة.

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