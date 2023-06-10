الوثائقية.. قدرات مذهلة لـ «الصقر الجوال» فى اصطياد فريسته (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" صورًا لـ "الصقر الجوال".



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" صورًا لـ "الصقر الجوال". وقالت الوثائقية إن الصقر الجوال يمتلك فى كل عين حفرتين تؤمنان له رؤية حادة للفريسة، ويستطيع أن يحدد فريسته من علو يبلغ 1500 متر.

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