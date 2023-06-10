الوثائقية تعرض فيلمًا وثائقيًا عن «أشرس حيوانات العالم» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة الوثائقية اليوم السبت فى تمام الساعة 7 مساءً الفيلم الوثائقى "أشرس حيوانات العالم".



جدة - نرمين السيد - عرضت قناة الوثائقية اليوم السبت فى تمام الساعة 7 مساءً الفيلم الوثائقى "أشرس حيوانات العالم". وكانت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية قد نشرت اليوم برومو الفيلم الوثائقى "أشرس حيوانات العالم". لمشاهدة البرومو: اضغط هنا

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