تفاصيل سعة البطارية فى هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S23 FE

جدة - نرمين السيد - ويتوافق رقم نموذج البطارية مع رقم نموذج الهاتف SM-S711، وهو إصدار سامسونج المرتقب Galaxy S23 FE، كما كشفت تقارير سابقة على أن هذا الإصدار يأتى بسعة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

وتطرح سامسونج هاتف Galaxy S23 FE قريبًا فى الأسواق العالمية برقاقة معالج Exynos 2200، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

وتدعم سامسونج هاتفها الجديد بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل، ومن المفترض أن يتم الكشف عن الهاتف فى حدث سامسونج المقرر عقده فى يوليو المقبل وذلك للإعلان عن إصدارات سامسونج القابلة للطى.