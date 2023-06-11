قصة شاب مصرى يعثر على أمه المغربية بعد 20 عاما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال مصطفى سعيد، الابن الذى عثر على أمه، إن والده كان يعمل فى ليبيا وتزوج من والدته المغربية هناك، ورجعت لمصر، وبعدها تزوج والده على والدته المغربية.

وتابع: "كان عندى 4 سنين أما ابويا اتجوز على أمى، وخدنى وهرب، وعيشت حياتى كلها مع مرات أبويا والجميع كان يخبرنى أن والدتى متوفية ولكن أحد أقاربى أخبرنى الحقيقة بعد 20عاما، ومن ثم بدأ رحلة البحث عنها وبحضر أوراق السفر ليها المغرب".

من جابنه قالت والدة مصطفى المغربية: "بعد هروب زوجى بابنى ظللت أبحث عنه لمدة 3 سنوات دون جدوى ثم قررت السفر إلى المغرب بعد ذلك.. ولمدة 22 سنة وأنا مستنية أقابل ابنى مصطفى".