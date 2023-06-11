جدة - نرمين السيد - وقال مصطفى سعيد، الابن الذى عثر على أمه، إن والده كان يعمل فى ليبيا وتزوج من والدته المغربية هناك، ورجعت لمصر، وبعدها تزوج والده على والدته المغربية.
وتابع: "كان عندى 4 سنين أما ابويا اتجوز على أمى، وخدنى وهرب، وعيشت حياتى كلها مع مرات أبويا والجميع كان يخبرنى أن والدتى متوفية ولكن أحد أقاربى أخبرنى الحقيقة بعد 20عاما، ومن ثم بدأ رحلة البحث عنها وبحضر أوراق السفر ليها المغرب".
من جابنه قالت والدة مصطفى المغربية: "بعد هروب زوجى بابنى ظللت أبحث عنه لمدة 3 سنوات دون جدوى ثم قررت السفر إلى المغرب بعد ذلك.. ولمدة 22 سنة وأنا مستنية أقابل ابنى مصطفى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصة شاب مصرى يعثر على أمه المغربية بعد 20 عاما (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.