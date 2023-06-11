بعد تجوله أمام المنازل.. دب أسود يثير الذعر فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ السكان بعد ظهور دب أسود أمام منازلهم متجولا بحى هادئ فى واشنطن، مما شعروا بالذعر والتزموا المنازل خوفا منه.
ووجد السكان الدب وهو يتجول فى الساحات الخلفية لمنازلهم، ويفتش صناديق القمامة بحثا عن الطعام.
وقامت السلطات هناك بفرض طوقا فى الحى لأجل إبعاد السكان عنه، وعندما تسلق الدب شجرة صغيرة، استعانت الشرطة بالصفارات لتشتيته عن الهبوط حتى تستعد له طواقم الصيد.
وأشارت التقارير إلى أنه بعد هبوط الدب، أشار مسؤول بمنظمة "هيومين ريسكيو ألاينس" إلى أنه يتم فحصه طبيا حتى يتم إطلاق سراحه فى البرية.
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