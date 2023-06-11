مفاجأة صادمة فى هواتف «iPhone 15» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هواتف "iPhone 15" تأتى بمميزات جديدة ولكن بأسعار تتفوق على الهواتف الأخرى بشكل كبير.
ولفتت مجلة "فوربس" إلى أن هواتف "iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max" ترتفع أسعارها بحوالى 200 دولار من "iPhone 15".
وكشفت التسريبات أن هواتف iPhone 15 تحص على دعم بمعالجات "A17 Bionic" مع منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوى إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3.
وتتخلى هواتف "أيفون 15" عن أزرار الطاقة والصوت، وسيتم استخدام محركى Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار.
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