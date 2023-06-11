القاهرة الإخبارية- سبب طفو آلاف الأسماك النافقة على خليج تكساس

جدة - نرمين السيد - وبحسب "شبكة CNN"، أظهرت مقاطع فيديو وصور أخرى على وسائل التواصل الاجتماعى، أكوامًا من الأسماك الصغيرة فى الغالب تغطى حافة الشاطئ، خلال ما وصفه مسؤولو الحياة البرية بأنه "حدث انخفاض الأكسجين الذائب".

وقالت ليرين جونسون، المُتحدثة باسم منتزهات تكساس، إنَّ فريق علماء الأحياء يقوم بفحص الأسماك والحياة البرية التى تقتل، بسبب الأحداث الطبيعية والتلوث، وأشارت إلى أنه بالنسبة لقتل الأسماك فإن مثل هذا الأمر شائع فى الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة.

وأضافت: "إذا لم يكن هناك ما يكفى من الأكسجين فى الماء، فلن تستطيع الأسماك التنفس"، وفقًا لـ"جونسون" يُعد انخفاض الأكسجين المذاب أمرًا طبيعيًا فى كثير من الحالات، كما يتسبب التمثيل الضوئى الناتج عن أشعة الشمس فى زيادة الأكسجين المُذاب خلال ساعات النهار.

وقالت: "يتوقف التمثيل الضوئى ليلًا وقد يتباطأ فى الأيام المُلبدة بالغيوم، لكن النباتات والحيوانات فى الماء تستمر فى التنفس وتستهلك الأكسجين الحر، مما يقلل من تركيز الأكسجين المذاب".

فيما، قالت باتى برينكمير، المشرفة على المنتزه فى كوينتانا بيتش كاونتى بارك لـ"CNN"، إنه من المُحتمل أن يكون هناك "مئات الآلاف" من الأسماك التى جرفتها المياه على امتداد 6 أميال من الشاطئ، منذ أن شاهدت الحدث لأول مرة أمس الأول، وأنها تعمل فى الحديقة منذ 17 عامًا، وهذه هى المرة الثالثة التى تُلاحظ فيها هذه الظاهرة على الشاطئ.

وذكر مسؤولو الحديقة أنَّ المياه الباردة تميل إلى الاحتفاظ بمزيد من الأكسجين، وربما تكون مياه البحر الأكثر دفئًا على طول شاطئ كوينتانا قد ساهمت فى مقتل نوع السمك (مينهادين).