بتصميم فاخر.. مواصفات هاتف ريلمى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الهاتف يأتى بمواصفات فائقة وأداء قوى يتشابه مع الهواتف الجديدة بالإضافة إلى تصميمه المختلف.

ويزود الهاتف شاشة منحنية من نوع OLED، وبقياس يبلغ 6.7 بوصة، وتتميز بدقة FHD uvq +.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية تبلغ دقتها 200 ميجابيكسل وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

كما يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابات من ذاكرة الوصول العشوائى.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات سلكيا، ويبلغ سعره 29999 روبية أى حوالى 11240 جنيه مصرى.