دراسة تحذر من ثوران محتمل لبركان كامبو فليجرى فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - ويعرض النشاط البركان فى كامبو فليجرى،والذى يعود آخر ثوران له إلى عام 1538، مئات آلاف السكان لطوفان من الحمم البركانية والرماد والصخور، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ستيفانو كارلينو، المشارك فى إعداد الدراسة التى أجرتها جامعة "يو سى إل" فى لندن والمعهد الإيطالى للجيوفيزياء وعلم البراكين، ونشرت نتائجها مجلة "كومونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت": "نحن لا نقول أن ثورانًا سيحدث، ولكن كل الظروف ملائمة لحصول ذلك".

ويشير الباحثون إلى أن تأثيرات نشاط البركان "تراكمية"، لذلك ليس من الضرورى أن تزداد شدة هذا النشاط بشكل كبير لزيادة احتمالية حدوث ثوران بركانى، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وبينوا أن "الثوران البركانى المحتمل يمكن أن تسبقه إشارات ضعيفة نسبيًا، مثل مستوى متواضع من ارتفاع الأرض، وعدد أقل من الزلازل".

واستشهدوا بمثال بحيرات رابول البركانية فى بابوا غينيا الجديدة، التى ثارت عام 1994 فيما الهزات التى سبقت ذلك كانت أقل بكثير من تلك التى حصلت خلال ثوران سُجل قبل ذلك بعشر سنوات.

وأدى تجدد نشاط البركان فى أوائل ثمانينيات القرن الماضى إلى إجلاء 40 ألف نسمة، إلا إنه لم يتم الحديث عن البركان منذ ذلك الحين.