الوثائقية- معلومات مهمة عن «الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء» خلال مواجهة فريسته

جدة - نرمين السيد - وقالت الوثائقية، إن "الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء"، هى حلقات تظهر عندما يشعر بالخطر فقط، لكنه وقت الصيد يتخفى وسط الشعاب المرجانية، كما أن غدده اللعبية تحتوى على بكتيريا تفرز سما يستفيد منه للقضاء على فريسته.

وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس الأحد الموافق 19 فبراير 2023، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.