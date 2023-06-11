أبل تجرى تغييرات على خاصية المراسلة بين هواتف أندرويد وآيفون

جدة - نرمين السيد - وقال الموقع، إن خاصية التراسل بدأت فى التحسن خصوصا بعد الإصدار التجريبى من IOS الذى حمل رقم 17، حيث أطلقته شركة أبل هذا الأسبوع.
وأضاف أن الشركة أعادت فى الإصدار بعض المميزات والفوائد مثل دردشات iMessage والتى أصبحت تعمل حتى مع هواتف أندرويد.
وتابع أن إطلاق شركة أبل الإصدار النهائى من المميزات سيكون فى خريف 2023، وهو ما يحمل خبرا سارا لكل حاملى هواتف آيفون وأندرويد بصفة عامة.
وأوضح الموقع أن حاليا هناك بعض المشكلات التى تواجه المستخدمين خلال الدردشات الجماعية لمستخدمى أندرويد وIOS وذلك من خلال انخفاض جودة الصور خلال المراسلة إلى جانب مقاطع الفيديو بالإضافة إلى إلغاء بعض مميزات iMessage مثل إتاحة تعديل بعض الرسائل، وهو ما يجعل مستخدمى هواتف آيفون لا يتمتعون بدردشة مريحة مع أصحاب هواتف أندرويد.
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