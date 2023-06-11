القاهرة الإخبارية.. ترميم متحف سرسق بعد تضرره من انفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إن المتحف خضع لعمليات ترميم وإعادة تأهيل بتمويل إيطالى فرنسى لبنانى، ومساعدات قدمتها بعض الجمعيات المعنية بحماية التراث والحفاظ عليه.
وأضاف التقرير: بعد ثلاث سنوات من الإغلاق، عاد متحف "سرسق" فى بيروت لفتح أبوابه، بعد الدمار الذى لحق به جراء انفجار مرفأ بيروت، وأتى على بعض مقتنياته وعمارته الفريدة.
وتابع: يشتهر المتحف بواجهته البيضاء ونقوشه الزخرفية، بالإضافة إلى نوافذه الملونة، ويحوى بين جنباته مجموعة كبيرة من أعمال الفن الحديث والمعاصر، واستعاد المتحف مجموعته الفنية التى تعرضت للضرر جراء الانفجار.
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