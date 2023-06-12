قطع فى الكابل الدولى للإنترنت فى الكويت

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، أن ذلك يعود نتيجة انقطاع الكابل الدولى الذى يربط شبكة الكابلات الدولية فى الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات الدولية.

وأضافت الشركة أن ذلك على مسافة تبعد 8 كيلو مترات من مقسم المدينة، فى اتجاه مقسم أم الهيمان، بسبب مشروع أعمال التطوير فى أحد الشواع.

وبينت أنه جار اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لاستعادة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعى بأسرع وقت ممكن.