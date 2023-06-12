جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، أن ذلك يعود نتيجة انقطاع الكابل الدولى الذى يربط شبكة الكابلات الدولية فى الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات الدولية.
وأضافت الشركة أن ذلك على مسافة تبعد 8 كيلو مترات من مقسم المدينة، فى اتجاه مقسم أم الهيمان، بسبب مشروع أعمال التطوير فى أحد الشواع.
وبينت أنه جار اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لاستعادة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعى بأسرع وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع فى الكابل الدولى للإنترنت فى الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.