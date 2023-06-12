مشهد اعتاده الهنود.. الهند الأولى عالميا فى قطع الإنترنت

جدة - نرمين السيد - قال تقرير لـ "القاهرة الإخبارية"، إن تقييد الوصول إلى الإنترنت أو إغلاقه تماما، يعد أحد أبرز الوسائل التقليدية لدى حكومة الهند، فى حل أو التصدى لغالبية مشاكلها، فى صورة متكررة، ومشهد اعتاد عليه الهنود أنفسهم، فى الوقت الذى تجد فيه نيودلهى ما يبرر قراراتها فى كل مرة.





وبحسب موقع "تاجز شاو" الألمانى، فإنه ما بين محاربة المعلومات المضللة، أو لضمان شفافية الاختبارات، قفزت الهند فى المركز الأول عالميا فى حجب الإنترنت، أو تقييده.

وأشار التقرير إلى قطع الإنترنت لمدة أسبوع كامل فى نهاية فبراير فى ولاية راجستان الهندية، بسبب امتحانات المعلمين قبل بدء الاختبار، وقيل إن الإجراء الصارم كان يهدف إلى وقف انتشار المستندات المسربة، وبالتالى منع الاحتيال.

الهند تتصدر القائمة

ووفقًا للإحصاءات، ففى عام 2022، كان هناك 187 حالة فى 35 دولة حول العالم فى عام، تصدرت الهند القائمة بـ84 حالة، متقدمة بكثير على أوكرانيا وإيران، وغالبا ما تكون هناك أسباب سياسية.

وقالت الحكومة الهندية مرارا وتكرارا، إن عمليات الإغلاق تهدف إلى منع انتشار المعلومات الكاذبة، حين يتعلق الأمر بالحفاظ على النظام العام أو استعادته، إذ حظى كل من جامو وكشمير فى شمال غرب الهند بـ49 إغلاقا للإنترنت فى عام 2022، أكثر من أوكرانيا وإيران مجتمعتين.

خسائر اقتصادية

أما بيانات من مؤسسة حرية الإنترنت، فتؤكد أن عمليات الإغلاق كلفت الهند 2.8 مليار دولار من الأضرار الاقتصادية.

وأفادت دراسة أجرتها جمعية الإنترنت والهواتف المحمولة فى الهند، بأن ما يقرب من 760 مليون شخص كانوا يستخدمون الإنترنت فى الهند فى عام 2022، على الرغم من أن هذا يمثل 52 فى المائة فقط من سكان الهند.

يذكر أن 96% من مستخدمى الإنترنت فى الهند يعتمدون على الإنترنت عبر الهاتف المحمول.