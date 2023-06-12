نصائح لتنشيط ذاكرة الطلاب قبل الامتحانات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى نصائح لتنشيط ذاكرة الطلاب قبل الامتحانات: ـ تناول الفواكه الغنية بفيتامين سى. ـ تناول وجبات غذائية متنوعة. ـ ضرورة تناول وجبة الإفطار. ـ المذاكرة بعد الوحبة بساعة. ـ تجنب الأطعمة الدهنية. ـ تناول الوجبات ببطء. ـ مضغ الطعام جيدا. ـ تجنب المنبهات. ـ النوم العميق.

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