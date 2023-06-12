نصائح ومحظورات للطلاب فى الامتحانات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الإثنين، الأمر الذى يتطلب تركيزا إضافيا من الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات، مع الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم، منعا للوقوع فى المحظور.





ويرصد الإنفوجراف التالى نصائح ومحظورات للطلاب فى الامتحان. وتشمل النصائح: ـ النوم مبكرا والذهاب إلى المتحان مبكرا. ـ تحضير الأقلام وأدوات الامتحانات. ـ الجلوس بشكل سليم على الكرسى واستقامة الظهر. ـ التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح. ـ تخصيص جزء من الوقت لقراءة الأسئلة بدقة. ـ حل الأسلئة السهلة أولا وعدم التسرع فى الإجابة. وتشمل المحظورات: ـ ممنوع اصطحاب التليفون المحمول. ـ ممنوع التدخين فى اللجان.

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