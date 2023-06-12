فضائل الحج والعمرة.. الإفتاء تبين الأجر العظيم للطواف حول الكعبة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء: "عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أُسْبُوعًا -أى سبعًا- فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً" أخرجه الترمذى".

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