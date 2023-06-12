فلسطينى يحول منزلا مهجورا إلى مطعم مأكولات شعبية فى غزة

جدة - نرمين السيد - تمكن المواطن الفلسطينى أبو زهير، من تحويل منزل مهجور فى قطاع غزة، لمطعم يقدم الأكلات التراثية، وسط أجواء تجمع بين أشهى المأكولات الشعبية فى غزة وديكورات تعزز الطابع التراثى بالمشروع.





وسلّط تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على التجهيزات التى قام بها "أبو زهير"، الذى استغل أحد المنازل المهجورة، إذ رممه ووضع بعض اللمسات الديكورية. وذكر "أبو زهير" أن الفكرة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور، خاصةً أنها جمعت العديد من العوامل التى يبحث عنها المستهلكون بشكلٍ عام.

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