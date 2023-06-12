«واتساب» يجرى عدة تغييرات على تصميم التطبيق

جدة - نرمين السيد - طرح تطبيق واتساب مؤخرًا سلسلة من التحديثات التى تشير إلى إعادة تصميم شامل للتطبيق، وجاء الدليل الأول مع إصدار "WhatsApp Beta" لنظام أندرويد إصدار 2.23.10.6، والذى قدم واجهة معاد تصميمها تتميز بشريط تنقل سفلى.





ويدل هذا التغيير على أن شركة واتساب ملتزمة بتجديد التطبيق بالكامل بخطوات صغيرة ومتزايدة. وتم العثور على مزيد من التأكيد على إعادة التصميم فى الإصدار التجريبى من واتساب لتحديث أندرويد الإصدار 2.23.12.3 حيث أظهر هذا التحديث نمطًا جديدًا للتبديل، يتماشى مع إرشادات Material Design 3، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى. وتم اكتشاف تغيير مهم أيضًا فى آخر تحديث WhatsApp Beta لنظام أندرويد الإصدار 2.23.12.15 حيث تخطط واتساب لتجديد زر الإجراء العائم، والذى يسمح للمستخدمين ببدء محادثات جديدة بسرعة، سيأتى زر الإجراء العائم الجديد على شكل مربع بحواف مستديرة قليلًا، بما يتوافق مع إرشادات تصميم Material Design 3.

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