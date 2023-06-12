الوثائقية.. «آكل النمل العملاق» يتميز بشكله الغريب وحاسة الشم القوية (صور)



جدة - نرمين السيد - وقالت: "آكل النمل العملاق شكله الغريب مثالى لأكل النمل، يتواءم خرطومه الطويل مع الفتحات الضيقة مع لسان يصل طوله إلى 60 سنتيمترًا، ولديه حاسة شم قوية".

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