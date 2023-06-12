خبير لـ القاهرة الإخبارية: هناك صراعات تكنولوجية ممتدة بين أمريكا والصين

جدة - نرمين السيد - قال رولاند أبى نجم مستشار أمن المعلومات، إن الصراع الأمريكى الصينى منقسم لعدة أقسام، صراع سياس واقتصادى، والتكنولوجى، بخاصة فى موضوع الرقائق، وتطوير الذكاء الاصطناعى.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الصراع قوى بين أمريكا والصين، وبدأت الولايات المتحدة تقوم باستثمارات كبيرة. وأوضح أن مسألة الرقائق قد تسبب ضربة للشركات الأمريكية، مثلا شركة أنتل أكبر أسواقها فى الصين، والصين هى ثانى أكبر مركز لتصدير وبيع سيارات تسلا بالمنطقة، ومن أفضل المناطق لتصنيع سيارات تسلا. وذكر أنه لا توجد دولة مسيطرة كليًا على كل الصناعات، أو على كل التكنولوجيا بالمطلق، مثلًا موذوع الذكاء الاصطناعى بدأت الشركات الأمريكية تسيطر عليه، فبالتالى الدولتان بحاجة إلى بعضهما البعض.

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