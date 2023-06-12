جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للدار، عبر موقع "فيسبوك: "إعلان موعد بداية شهر ذى الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 29 ذى القعدة الموافق 18-6-2023 بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء تستطلع الأحد المقبل هلال ذى الحجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.