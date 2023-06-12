«سبيس إكس» تطلق 52 قمرًا صناعيًا جديدًا للإنترنت الفضائى إلى مدار الأرض

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن المجموعة كانت مكونة من 52 قمرا صناعيا من طراز "ستارلينك" مثبتة على صاروخ من طراز "فالكون 9"، مضيفة أن الصاروخ انطلق فجر اليوم فى تمام الساعة 3:10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من محطة كيب كانافيرال لمهمات الفضاء فى ولاية فلوريدا.
وأضافت الصحيفة أن الإطلاق كان ناجحًا حيث تم وضع الأقمار الصناعية الـ52 فى مدار منخفض حول الأرض بعد حوالى 65 دقيقة من إقلاع الصاروخ، لتنضم هذه الأقمار الصناعية إلى مجموعة ضخمة من أكثر من 4500 قمر صناعى تدور حول العالم لتوفير الإنترنت الفضائى لمختلف الدول.
وتخطط شركة "سيبس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك، إطلاق آلاف أخرى من هذه الأقمار الصناعية، حيث تلقت الشركة موافقة من الإدارة الأمريكية لإطلاق 12 ألف قمر صناعى كمرحلة أولى، لحين تحقيق الهدف النهائى بوضع 30 ألف قمر صناعى حول الأرض لتوفير إنترنت فضائى سريع لكل سكان العالم.
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