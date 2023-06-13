بريطانية تفقد وعيها أثناء زيارة الملك تشارلز فى يوركشير بسبب الحر

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنه عندما استقبل المئات من المواطنين الملك تشارلز، سقطت امرأة عند الحاجز على بُعد مترين فقط من المكان الذى كان يتحدث فيه الملك إلى بعض المتابعين.

وبدا الملك قلقًا، عندما تحرك أحد ضباط الحماية فى شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" لمساعدتها، قبل أن يتدخل عدد من ضباط شرطة شمال يوركشير.

وتواجه بريطانيا موجة حارة، حيث تواصل البلاد استعدادها لتكرار محتمل لموجة حر مثل العام الماضي، مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 30 درجة مئوية لأول مرة هذا العام.