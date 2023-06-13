شركة شهيرة لصناعة الساعات تعترف بشراء ساعة مزيفة بملايين الدولارات!

جدة - نرمين السيد - والأدهى من ذلك هو أن الشركة السويسرية اشترت الساعة الذى يفترض أن تكون من إنتاجها الخاص، ومن موديل "سبيد ماستر" الذى جرى طرحه سنة 1957.

وكانت "أوميجا" قد اشترت الساعة ذات اللون البنى بـ 3.1 ملايين فرانك سويسرى أى ما يعادل 3.4 مليون دولار بسعر اليوم"، فى صفقة قياسية لساعات الشركة، من أجل وضعها فى متحف خاص بها باعتبارها "قطعة نادرة"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويبلغ هذا المقابل حوالى 25 ضعفًا للسعر الذى كان مقدرًا للساعة.

لكن شركة أوميجا اكتشفت أن الساعة مزيفة، وأن موظفين سابقين لديها متورطون فى عملية نصب.

وتعد "سبيد ماستر" من بين أشهر وأغلى الساعات فى العالم، نظرًا للعدد المحدود المتاح منها، كما أنها كانت بمثابة ساعة مذهلة عندما طرحت أول مرة بفضل دقتها العالية ومكوناتها وشكلها الجذاب، جتى إن رائدى فضاء "ناسا" استخدامها أثناء أول هبوط على سطح القمر عام 1969.