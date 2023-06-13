خبراء يحذرون من أخطر الفترات فى التاريخ وسط تطوير الترسانات النووية

جدة - نرمين السيد - وقال دان سميث مدير معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام، فى تقرير نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إننا ننجرف فى واحدة من أخطر الفترات فى تاريخ البشرية، ومن الضرورى أن تجد حكومات العالم طرقًا للتعاون من أجل تهدئة التوترات الجيوسياسية وإبطاء سباقات التسلح والتعامل مع العواقب المتفاقمة للانهيار البيئى وزيادة الجوع فى العالم".

وأظهر التقرير الجديد لمعهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام أن العدد المتزايد للرؤوس الحربية النووية فى المخزونات العسكرية يهدد الأمن والاستقرار العالميين، مشيرًا إلى ارتفاع المخزون العالمى للرؤوس الحربية فى المخزونات العسكرية بمقدار 86% فى عام 2023.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ما يقرب من 90% من جميع الأسلحة النووية فى جميع أنحاء العالم، وزادت الصين ترسانتها من 350 رأسًا حربية إلى 410 رأسًا حربية فى عام 2023، وهى خطوة قد تشير إلى أن الصين قد يكون لديها العديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مثل روسيا أو الولايات المتحدة بحلول عام 2030.