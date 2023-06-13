الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ الوقاية من العواصف

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يجب ضع الكمامة على الأنف والفم واذا لم يكن معاك كمامة فى هذا الوقت لف منديل على أنفك وفمك أو أى قطعة قماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا".

وأضافت: "احم عينيك قدر الإمكان.. وحاول اللجوء إلى أى مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية" .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من هبوب أتربة ورمال مثارة؛ نتيجة رياح جنوبية نشطة تصل إلى حد العاصفة على عدة محافظات.

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن تلك الرياح المثيرة للرمال ستؤثر على محافظات شمال الصعيد "الفيوم - بنى سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج - قنا"، والمدن المطلة على خليج السويس، محافظة البحر الأحمر، الصحراء الغربية.

وتوقع الخبراء أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة ورعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس، وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.