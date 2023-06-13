دار الإفتاء تكشف حكم طواف القدوم وكيفيته

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن طواف القدوم مثل طواف الزيارة فى جميع الأحكام ما عدا الرَّمَل والاضطباع، إلا إذا أراد الحاجُّ تقديمَ سعى الحج إليه، فعندئذٍ يُسَنُّ له الاضطباع والرَّمَل فى الطواف.





وأوضحت أنه يتحقق ضمنًا بطواف العمرة؛ وذلك للمعتمر والمتمتع، ويسقط فى حقِّ الحاج الذى يقصد عرفة مباشرة للوقوف، لأنه يسن قبل عرفة. وأشارت إلى أن الرَّمَلُ فى الطواف هو إسراع المشى مع تقارب الخطى وتحريك الكتفين من غير قفز، وذلك فى الأشواط الثلاثة الأُوَل من الطواف الذى يعقبه سعي، والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.

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