تسريبات تكشف عن موعد إطلاق «OnePlus» هاتفها القابل للطى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتسريبات، يقال إن "OnePlus" ستطلق أول جهاز قابل للطى قبل 19 أغسطس، و بينما لم تؤكد الشركة الإطلاق رسميًا، فمن الواضح أن هاتف "OnePlus Fold" القادم سيدخل السوق للتنافس مع لاعبين معروفين مثل "سامسونج" و"موتورولا"، اللتين تعملان فى مساحة الهاتف القابل للطى منذ عدة سنوات.

من المتوقع أيضًا أن تكشف كل من "سامسونج" و"موتورولا" النقاب عن هواتفها القابلة للطى من الجيل التالى ضمن سلسلة "Galaxy Z" و"Razr"، على التوالى، قريبًا، ولكن يبقى السؤال الملح: هل "OnePlus" جاهز لهذا التحدي؟

حتى الآن، لا توجد تفاصيل محددة حول "OnePlus Fold"، على الرغم من أنه يمكننا توقع بعض الميزات على وجه اليقين.

أولاً، يمكننا أن نتوقع أن يتميز الهاتف الذكى القابل للطى بكاميرات "Hasselblad-tuned" مشابهة لـ "OnePlus 11 5G" و"OnePlus 10 Pro 5G".

تقليديا، يعمل OnePlus عن كثب مع شرائح "Qualcomm" من أجل هواتفها الذكية الرائدة، لذلك، يمكننا أن نتوقع أن يشتمل الهاتف على الجيل الجديد من معالجات "Snapdragon SoC"،وعلى الأرجح "Snapdragon 8 Gen 2 SoC".

كانت هواتف "OnePlus" أيضًا رائدة فى تقنية الشحن السريع، ويمكن أن يحافظ "OnePlus Fold" على هذه السمعة، ومثل معظم أحدث هواتفها الذكية، سيحظى الهاتف القابل للطى بدعم شبكات الجيل الخامس "5G".

من خلال هذه الشراكات وجهود البحث والتطوير، يبدو أن "OnePlus Fold" مجهز جيدًا للتنافس مع منافسيه، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة، ومع ذلك، للحصول على ميزة، يجب أن يحافظ "OnePlus" على سمعته التنافسية، على الأقل من ناحية التسعير.



على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت الهواتف الذكية الرائدة فى "OnePlus" زيادة فى الأسعار، على الرغم من أنها لا تزال فى متناول الجميع نسبيًا من هواتف "سامسونج" الرائدة.

بدأت "موتورولا" فى تقديم أجهزة رائدة أقل من النطاق السعرى البالغ 606 دولار، مما يجعلها أرخص من الهواتف الذكية المتميزة لـ "OnePlus".

ومع ذلك، كان هاتف "Motorola Razr flip" لعام 2020 أحد أغلى الهواتف الذكية، من المتوقع أن يكون سعر "Razr 40 Ultra" القادم أعلى من 970 دولار.

قد يجذب الجهاز أيضًا العديد من محبى "أندرويد" الذين يرغبون فى وضع أيديهم على هاتف قابل للطى ولكنهم كانوا مقيدين فى السابق بسبب التكلفة العالية المرتبطة بهواتف "Galaxy Z Fold 3" أو "Z Fold 4".