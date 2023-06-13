مطعم هندى يقدم فرصة لتناول الأطعمة داخل المقابر

جدة - نرمين السيد - ويقدم مطعم هندى فى "أحمد آباد" فرصة للزوار لتناول الطعام مع الأموات داخل المقابر.

وأشارت التقارير إلى أن ذلك المطعم كان عبارة عن مقبرة وتفاجأ مالكه لذلك، ولكنه لم يغير خطته لبناء المطعم عليه.

وقام بتركيب القضبان الحديدية حولها، كما بنى أماكن للجلوس حول القبور فى المساحات المتاحة.

ويحرص الموظف هناك على تنظيف جميع القبور وتزيينها بالزهور النضرة تحت شعار "احترم الموتى كما تحترم الأحياء".