بمعالج قوى وبطارية كبيرة.. مواصفات «Nokia C31»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nokia C31" وهو مزود بالعديد من الإمكانيات والمواصفات المميزة التى تجعله ينافس غيره من الهواتف.

ويطرح الهاتف بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.75 بوصة، وبدقة 1600 × 720 بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تبلغ دقة الرئيسية 13 ميجابيكسل، ومستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويقترن هاتف نوكيا الجديد بذاكرة داخلية بسعة 32 و 64 و 128 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية سعة 3 و 4 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى بطارية سعة 5050 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات.